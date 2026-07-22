Trockene Brotreste und vergessene Radieschen werden in diesem Rezept zum knackigen Highlight. So lecker kann Resteverwertung sein!

Düsseldorf (dpa/tmn) – Radieschen und Blattsalat gehören zu den Gemüsesorten, die als erstes schlapp machen. Bevor die Reste im Kühlschrank alt werden, verarbeitet man sie besser zusammen mit trockenem Weißbrot zu einem leckeren Salat. Wie genau, erklärt Kochbuchautorin Jacqueline Alfers mit einem Rezept aus ihrem Buch «Gemüseretter. Obst & Gemüse lecker verwerten: 60 Rezepte gegen Foodwaste».

Zutaten für 2 Personen

Für den Salat:

2 Herzen Römersalat (oder ein anderer Blattsalat)

1 rote Zwiebel

5 Radieschen

1/4 Salatgurke

15 grüne Oliven ohne Stein

3 Scheiben Weißbrot (100 g)

3 EL Olivenöl

Statt Radieschen und Salatgurke lassen sich auch Mairübchen, Kohlrabi, Paprika oder Tomaten verwenden.

Für das Dressing:

3 EL Olivenöl

2 EL weißer Balsamicoessig

1/2 TL mittelscharfer Senf

1/2 TL flüssiger Honig

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zubereitung:

Die Salatherzen kleinschneiden, gründlich waschen und gut abtropfen lassen. Die Zwiebel abziehen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Die Radieschen und die Gurke waschen. Die Radieschen in feine Streifen und die Gurke in kleine Stücke schneiden. Die Oliven grob hacken. Alles in eine Schüssel geben. Das Brot in Würfel schneiden und in Olivenöl in der Pfanne anrösten. Für das Dressing das Öl mit Essig, Senf und Honig vermengen. Zuletzt mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Salat mit dem Dressing beträufeln, die Brotwürfel dazugeben und am besten sofort servieren.