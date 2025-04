Bundespolizei stellt Verstöße bei Grenzkontrolle fest

Im Rahmen der Grenzkontrolle auf der BAB 64 hat die Bundespolizei am Samstag (5.2025) eine Waffe sichergestellt und einem Franzosen die Weiterfahrt untersagt.

Im Rahmen der Grenzkontrolle auf der BAB 64 hat die Bundespolizei am Samstag (5.4.2025) eine Waffe sichergestellt und einem Franzosen die Weiterfahrt untersagt.



Bei der Kontrolle zweier syrischer Staatsbürger wurde im Handschuhfach eine griffbereite, unterladene Schreckschusswaffe (Walther P22) und sieben Patronen aufgefunden. Da der Beifahrer, zgl. Besitzer der Waffe, nicht über den erforderlichen kleinen Waffenschein verfügt, wurden Waffe und Munition sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.



Kurz darauf wurden zwei 21- und 25-jährige Franzosen, unterwegs in einem Renault Clio, kontrolliert. Der 21-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass ihm seine französische Fahrerlaubnis aufgrund mehrerer Verkehrsverstöße entzogen wurde. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.



