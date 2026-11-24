



Im Rahmen der Kontrolle stellten sie bei dem Mann ca. 27 Gramm Cannabis und eine Feinwaage sicher. Zudem einen Schlagring und ein Springmesser, die er in seinen Hosentaschen mitführte.



Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Konsumcannabis- und Waffengesetz eingeleitet.



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