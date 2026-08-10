Bundespolizei nimmt vier Rumänen fest: U-Haft gegen Buntmetalldiebe beantragt und angeordnet

Ausschlaggebend war der Hinweis einer Zeugin auf eine verdächtige Person im Bereich der Bahnlinie.



Am Ereignisort stellten die Einsatzkräfte der Bundespolizei bereits durchtrennte und abgelegte Oberleitungskabel und einen Bolzenschneider fest. Zudem nahmen sie aus dem angrenzenden Waldstück Geräusche wahr.



Im Rahmen der Nahbereichsfahndung, mit Unterstützung eines Hubschraubers der Bundespolizei und einer Streife der Polizei Linz, konnten zwei im Unterholz versteckte Tatverdächtige (19 und 37 Jahre) angetroffen und festgenommen werden.



Auf dem angrenzenden Parkplatz wurden zwei Fahrzeuge (Audi und VW Transporter) mit ortsfremden Kennzeichen festgestellt. In dem Audi befand sich bereits verladenes Buntmetall und Werkzeug; in dem VW Transporter zwei weitere Tatverdächtige (18 und 42 Jahre), welche ebenfalls festgenommen wurden.



Beide Fahrzeuge und aufgefundenes Werkzeug wurden sichergestellt.



Der entstandene Schaden wird vorläufig auf mindestens 50.000 Euro taxiert. Eine abschließende Feststellung der Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um rumänische Staatsbürger. Gegen alle leitete die Bundespolizei Trier Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung ein.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz wurden die vier Rumänen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.



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