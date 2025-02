Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Im Rahmen einer Einsatzmaßnahme am Bahnhof Koblenz nahm die Bundespolizei Trier in der Nacht zu Sonntag drei Graffiti-Sprayer fest.





Bei den Personen handelt es sich um zwei deutsche und einen italienischen Staatsbürger. Sie versuchten bei Erkennen der Einsatzkräfte zu flüchten, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.



Am Tatort wurde frisches Graffiti auf einer Fläche von ca. 25 qm an

einem abgestellten Personenzug festgestellt. Zudem lag in unmittelbarer Nähe des Zuges ein Rucksack mit mehreren Spraydosen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000 Euro.



Weiterhin wurden unweit des Tatortes sowie bei der angeordneten Wohnungsdurchsuchung verschiedene Sprayutensilien (Spraydosen, Sprühköpfe, Handschuhe) und Speichermedien aufgefunden. Im Kofferraum des in der Nähe des Bahnhofs abgestellten PKW befanden sich ebenfalls mehrere szenetypische Graffiti-Utensilien, Speichermedien und eine Warnweste der Deutschen Bahn.



Nach Abschluss der Maßnahmen, u. a. Einleitung von Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, wurden die 32-jährige Frau und die beiden 28-jährigen Männer an ihre Wohnanschriften entlassen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell