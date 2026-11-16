Steinebrück
Bundespolizei nimmt 27-Jährige fest
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Einsatzkräfte der Bundespolizei Trier haben am Freitagabend eine 27-jährige Deutsche auf der BAB 60 festgenommen.



Gegen die 27-Jährige, sie reiste als Beifahrerin eines Seat aus Belgien kommend ins Bundesgebiet ein, hatte die Staatsanwaltschaft Passau einen Haftbefehl wegen Computerbetrugs erlassen.

Nach Zahlung der Geldstrafe inkl. Kosten in Höhe von knapp 2.500 Euro blieb sie auf freiem Fuß und setzte ihre Fahrt fort.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 – 43678-1009
Mobil: 0176 – 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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