Bundespolizei nimmt 27-Jährige fest





Gegen die 27-Jährige, sie reiste als Beifahrerin eines Seat aus Belgien kommend ins Bundesgebiet ein, hatte die Staatsanwaltschaft Passau einen Haftbefehl wegen Computerbetrugs erlassen.



Nach Zahlung der Geldstrafe inkl. Kosten in Höhe von knapp 2.500 Euro blieb sie auf freiem Fuß und setzte ihre Fahrt fort.



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