Bundespolizei liefert zwei Straftäter nach Luxemburg aus





Wegen Geldwäsche und Betrugs, es entstand dabei ein Schaden von knapp 6.000 Euro, wurde der Luxemburger in seinem Heimatland zu einer Haftstrafe von 270 Tagen verurteilt.



Der philippinische Staatsbürger wurde wegen der Begehung mehrerer Sexualstraftaten im Großherzogtum zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt, wovon noch 2.152 Tage abzusitzen sind.



Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



