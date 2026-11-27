



Der Rumänin wird, als Mitglied einer Bande, Diebstahl und Geldwäsche in mehreren Fällen aus Seniorenheimen im Großherzogtum vorgeworfen.



Dem Algerier wird zur Last gelegt, in zehn Fällen durch Einbruch in Privateigentum, Gegenstände mit erheblichem Wert entwendet zu haben.



Beide saßen bis dato im Bundesgebiet in Auslieferungshaft und wurden am Grenzübergang Wasserbilligerbrück der Police Luxemburg übergeben.



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