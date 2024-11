Bundesliga-Saison 2025/2026 beginnt am 22. August

Frankfurt/Main (dpa) – Die Fußball-Bundesliga startet am 22. August kommenden Jahres in die Saison 2025/2026. Das geht aus dem Rahmenterminkalender hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt am Main verabschiedet hat. Der 34. Spieltag im Oberhaus steigt demnach am 16. Mai 2026. Der letzte Spieltag vor der Winterpause findet vom 19. bis 21. Dezember 2025 statt.

Das Finale im DFB-Pokal wird am 23. Mai 2026 in Berlin ausgetragen. Die erste Pokalrunde ist für den 15. August bis 18. August terminiert und damit wie gewohnt eine Woche vor dem ersten Spieltag in der Bundesliga. Zudem spielen der Meister und der Pokalsieger der laufenden Saison am 16. August um den Supercup der Deutschen Fußball Liga (DFL). Beide Teams steigen dementsprechend später – erst am 26. und 27. August – in den DFB-Pokal ein.

Wie schon in den vergangenen Jahren beginnt auch dieses Mal die Saison für die Fußball-Zweiligisten etwas früher. Das Auftaktspiel steigt am 1. August. Die 3. Liga startet in derselben Woche in die Spielzeit. Während die Zweitliga-Saison am 17. Mai endet, ist der letzte Drittliga-Spieltag für den 16. Mai angesetzt.