Zur Belohnung Marmeladenbrötchen im Bademantel

Foto: Saskia Sander/pixelio.de

Bad Tatzmannsdorf – Im Prinzip funktioniert und harmoniert unsere kleine Arbeitsgruppe in der Pension Weiss in Bad Tatzmannsdorf ja sehr fruchtbar. Gut, wir fühlen uns wachsendem Druck ausgesetzt und stehen den lieben langen Tag lang unter pädagogischer Beobachtung. Mal wieder vergessen, mit unserer geschätzten Fotografin die geplanten Themen abzusprechen, damit unsere bescheidenen Texte mit prächtigem Bildmaterial aufgepeppt werden können? Abducken, den nicht sonderlich schülerzentriert vorgetragenen Anpfiff über sich ergehen lassen, schnellstens Besserung geloben und darauf hoffen, dass sich das Gewitter legt.

Dabei haben wir schon vieles verändert in unseren Gewohnheiten. Brötchen zum Frühstück? Auf gar keinen Fall. Die Prinzipien beginnen sich zu automatisieren. Die Mechanismen greifen, genau wie wir nach der ausgiebigen Einführungs-Schulung zum Vollkorn. Feinstes Roggenbrot, bester Dinkel, wenigstens Sonnenblumen und Karottenschnipsel. Vielleicht dürfen wir uns ja zur Belohnung am Ende der Woche ein klitzekleines Marmeladenbrötchen einverleiben.

Selbstbewusstsein auf Niedriglevel

Doch der Gedanke daran liegt derzeit noch im Bereich reinster Hoffnung. Wir sind auch längst über den Punkt hinweg, dass solcherlei Regeln in verbaler Form aufgestellt werden. Die Blicke einer gestrengen Fotomeisterin lassen jegliches auf dem Weg zum Frühstücksraum gefasstes Selbstbewusstsein auf den niedrigsten Level schrumpfen.

Fasziniert beobachtet der im selben Haus übernachtende Vater von 05-Profi Eric-Maxim Choupo-Moting den Austausch an unserem Tisch, registriert dabei mitleidig, wie der Kollege Rehberg verschämt sein vorschnell gegriffenes Fünf-Minuten-Ei zurücklegt, den ihn anlächelnden Kuchen gänzlich verschmäht und zum Frischobst greift. Fast hat es den Anschein, dass sich Herr Choupo-Moting angesichts solch ideologischer Willensschulung selbst nicht mehr getraut, sein goldgelbes Rührei anzurühren.

Gut, dass ein Schluck vom Wasser des Bergkristalls kurz nach Mittag kurzfristig aufkommende Gefühle möglicher negativer Einflussnahme sofort bindet, im Keim erstickt und kraft seiner Wirkung eventuelle Kratzer an der Harmonie gleich hinweg schmirgelt. Die Karaffe mit dem durch Carneol geflossenen Wasser ignorieren wir sowieso, denn das soll appetitanregend sein.

Und Reinhard Rehberg muss permanent mental wieder aufgebaut werden nach den obligatorischen Interviews, die wir nach dem Mittagessen der Mannschaft in der Lobby des 05-Quartiers mit den 05-Spielern und Trainern führen. Nicht etwa, weil ein Schild mit der Aufschrift „Nur für Spieler“ die sonst für Gäste bereitstehende Kaffeemaschine zur Tabuzone erklärt. Der Neid nagt am Kollegen, wenn in unmittelbarer Reichweite der Mixed-Zone das Hotelpersonal erlesene Snacks für seine Halbpensionsgäste auffährt. Da locken wunderbare Köstlichkeiten in Häppchenform, leckere Säfte. Wir wollen das hier gar nicht weiter vertiefen.

Im weißen Bademantel zum Buffet

Allerdings wäre der Preis, den wir für solche Genüsse zahlen müssten, dann doch zu hoch. Nicht aus monetären Gründen. Es ist die Kleiderordnung, die grummelnde Mägen sofort verstummen lässt. Denn die Gäste, die sich am Buffet schadlos halten, tragen weiße Frotteebademäntel. Thermengerecht. Kur-Couture. Die 05er vermochten sich noch nicht dazu durchringen ihr mittagliches Outfit zu wechseln.

Und der Gedanke daran, dass die MRZ-Reporter in diesem Aufzug durch die Lobby flanieren, mag zwar die Vorstellungskraft der übrigen Kollegen beflügeln und in den schillerndsten Szenarien ausmalbar sein, aber man muss ja wirklich nicht auf jeden Trend aufspringen. Dann doch lieber ein leckeres Hirseplätzchen am Nachmittag.

Jörg Schneider