Trainingslager und Schluss

Entspannter Trainer Tuchel – auch für Journalisten ein erfreulicher Anblick. Foto: Eva Willwacher

Das war’s dann mal wieder. Das Trainingslager des FSV Mainz 05 im Burgenland ist Vergangenheit. Und damit endet auch unsere tägliche Betrachtung des gesellschaftlichen Lebens in Bad Tatzmannsdorf abseits vom grünen Rasen. Es hat Spaß gemacht. Das lag nicht zuletzt an der entspannten Arbeitsatmosphäre, die Thomas Tuchel in diesem Jahr mit uns Journalisten gepflegt hat.

Das lag auch an den Kollegen, insbesondere am gestrengen Regime unserer geschätzten Fotografin Eva Willwacher, unter deren Einfluss wir uns als Mannschaft weiterentwickelt haben, wenngleich der Kollege Reinhard Rehberg bisweilen mit einigen leicht renitenten Bemerkungen versuchte, seinen eigenen Matchplan durchzusetzen.

Vor allem lag aber das Gelingen dieser Tage in Bad Tatzmannsdorf an den Menschen, die wir kennengelernt haben. Wir waren in unserem Appartement mit Gartenanschluss bei Manfred Weiss und dessen Familie überragend aufgehoben, es mangelte uns an nichts, und die Freundlichkeit, mit der unsere Gastgeber die MRZ-Leute umsorgten, war außergewöhnlich. Wir bedanken uns auch bei unserem kellnernden Spielmacher Marco, dem eine große Karriere in der Landesliga bevorsteht. Und natürlich bei Victoria und Arianne, den beiden goldigen ungarischen Bedienungen im Stadl, die uns nicht nur prächtige Schnitzel servierten, sondern mit ihren Erzählungen im sympathischen Dialekt („Joo woos? Nix Marille bittescheen?) sehr zum Gelingen dieser persönlichen Kurfibel beigetragen haben. Dass wir die spezielle Art der Verarbeitung dieses Obstes genossen haben, muss nicht extra betont werden.

Wir haben Menschen kennen lernen dürfen, die im Bademantel zu Mittag essen, haben qualitativ hochwertige Kurkonzerte besucht, die ausstrahlende Ruhe der lieblichen und hügeligen Kultur-Landschaft entdeckt.

Wir hätten gerne noch mehr gesehen und erlebt, doch unsere Freizeit war leider begrenzt. Immerhin waren wir in Ungarn, haben auf unserem Abstecher auch dort Interessantes kennen gelernt. Unter anderem dank des Großvaters von Adam Szalai, der uns einen zwar flüchtigen, aber doch tiefgehenden Einblick in das Leben im Land der Magyaren und in die ungarische Seele gewährte. Geschichten, die erzählenswert gewesen wären, gab es in diesem Teil des Burgenlandes und jenseits der Grenze genügend. Im Endeffekt stand jedoch der Fußball im Mittelpunkt. Alles, was mit dem FSV Mainz 05 zu tun hatte, spielte sich in der schmucken Fußballarena und dem 100 Meter entfernten Mannschaftshotel ab. Intensiv, aber völlig unspektakulär. Arbeit, Essen und Ruhe für die Profis. Nur unterbrochen von diversen Interviews und Gesprächen mit den Medienleuten.

Bei aller Sympathie für Bad Tatzmannsdorf und dessen Einwohner, die sich viel Mühe machten, den Gästen aus Mainz den Aufenthalt zu verschönern. Bei allem Respekt vor dem Burgenland als Tourismusdestination, erlauben wir uns dieses Tagebuch mit der Frage an die Verantwortlichen von Mainz 05 zu beenden, ob das alles wirklich nötig war. Musste es tatsächlich sein, für ein, wie alle Beteiligten nicht müde wurden zu betonen, normales Trainingslager, das sich kaum von der Arbeit zu Hause unterschied, fast 1000 Kilometer anzureisen? Wir glauben: das nein (wie unsere ungarischen Stadl-Bedienungen sagen würden).

In diesem Sinne Servus aus dem Burgenland

Von Jörg Schneider