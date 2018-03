Lang lebe das "Schnitzel Wiener Art"

Schon mal was vom Codex Alimentarius Austriacus gehört? Wir auch nicht. Jedenfalls nicht vor unserer Ankunft im Burgenland.

Bad Tatzmannsdorf – Schon mal was vom Codex Alimentarius Austriacus gehört? Wir auch nicht.

Jedenfalls nicht vor unserer Ankunft im Burgenland. Speziell vor unserem ersten Gastspiel im „Weinstadl“, in dem Manfred Weiss, unser Gastgeber, abgesehen von zwei Ruhetagen in der Woche, seine Halbpensionsgäste am Abend verköstigt und ansonsten ein für sein überragendes Preis-Leistungsverhältnis bekanntes, reichhaltiges A-la-carte-Menü anbietet.

„Der Manfred hot imma a guate Woaren“, bestätigt ein Stammgast aus dem Ort, dem niemand den besagten Codex erklären muss. Darin geht es nicht etwa um die Kleiderordnung an Live-Musik-Abenden oder Textsicherheit bei den beliebten Liedern von und mit Roger Whitacker. Nein, der Codex Alimentarius Austriacus (CDA) ist das Österreichische Lebensmittelbuch (ÖLMB). Und das dient zur Verlautbarung von Sachbezeichnungen, Begriffsbestimmungen, Untersuchungsmethoden und Beurteilungsgrundsätzen sowie von Richtlinien für das "Herstellen und Inverkehrbringen von Waren" und kann in elektronischer Form veröffentlicht werden (§ 76 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz).

Was das mit unserem Stadl zu tun hat? Sehr viel. Denn im ÖLMB ist festgelegt, dass Manfred Weiss eine seiner Attraktionen in der Speisekarte „Schnitzel Wiener Art“ nennen muss. Und nicht als „Wiener Schnitzel“ bezeichnen darf. Weil das Stadl-Schnitzel aus Schweinefleisch besteht, eine der bekanntesten Spezialitäten der Wiener Küche dagegen ein dünnes, paniertes und ausgebackenes Schnitzel aus Kalbfleisch ist.

Respekt dem Kollegen vom "Kicker"!

Dem Genuss, vor allem dem perfekten Sättigungsgrad, den das Stadl-Schnitzel am Abend hungrigen Journalisten bietet, tut diese Formalie keinerlei Abbruch. Der junge Kollege vom „Kicker“, notorisch hungrig, bekennender Vielesser und ständig auf der Suche nach etwas zum Mampfen, kündigte bei seinem ersten Besuch an, ihn plage ein solches Hungergefühl, dass er kein Problem damit habe, die Bestellung der entsprechenden Position in der Speisekarte einfach noch einmal vorzunehmen.

Nach dem Verzehr des „Schnitzels Wiener Art“, das zwei „Schnitzel Wiener Art“ darstellte, war davon keine Rede mehr. Der junge Kollege hatte zu kämpfen, vertilgte jedoch die komplette Portion mit Pommes und Salat. Etwas, was den anderen am Tisch nicht gelang.

Die Folge ist der Ruf nach einem Nachtisch in Form flüssiger Obstprodukte. Wobei der geschätzte Kollege Reinhard Rehberg ohnehin inzwischen nach dem Motto verfährt „das Wenige, das wir essen, können wir auch trinken.“ Und dabei den Gedanken der Trinkkur in Gänze verinnerlicht. Rehberg, von Natur aus an Vollmond etwas gebeutelt, lindert seine Mondsüchtigkeit nun mit reinstem Wasser, das im Burgenland durch uralten Mondstein geflossen ist und zusammen mit anderen Heilwässern im Eingangsbereich des Mannschaftshotels der 05er in Karaffen zum Ausschank bereit steht.

Rosenquarzwasser für die Romantik

Der Geschmack sei gewöhnungsbedürftig erklärt er den verwunderten Journalisten, greift aber prompt zum flüssigen Bergkristall. „Lindert negative Einflüsse“, sagt Reinhard Rehberg lässig und schüttet gleich noch einen Schluck vom Rosenquarzwasser hinterher. Das fördere die Romantik erfahren wir und lauschen dem Mann mit offenen Mündern. „Den Spielern von Mainz 05 würde ich den Onyx empfehlen“, konstatiert der Geläuterte. „Das verbessert das Durchsetzungsvermögen.“ Er müsse jedoch zugeben, dass sich die Wasserproben geschmacklich ziemlich ähnelten.

Und was, wenn sich herausstellt, dass der Hausmeister jeden Morgen das Leistungswasser auf die verschiedenen Karaffen verfüllt, fragt der Defätist unter uns. Das könnte die Rückkehr zum „Schnitzel Wiener Art“ einleiten. Natürlich streng nach CDA und ÖLMB. Jörg Schneider