Bremen (dpa) – Mit 56 Jahren hat Horst Steffen sein großes Ziel erreicht: Beim Trainingsauftakt von Werder Bremen leitete der langjährige Coach der SV Elversberg zum ersten Mal das Training eines Teams der Fußball-Bundesliga. «Das erste Training bei einem neuen Verein ist natürlich besonders», sagte er. «Aufgeregt bin ich aber nicht, weil ich das ja schon kenne.»

Noch arbeitet Steffen in Bremen größtenteils mit den Spielern seines Vorgängers Ole Werner (jetzt RB Leipzig) zusammen. Der geplante Umbau des Werder-Teams kommt nur langsam voran.

Mit dem österreichischen Abwehrspieler Maximilian Wöber (Leeds United) stand bei Dauerregen und nasskalten 16 Grad nur ein Neuzugang auf dem Platz. Dazu kehrten zumindest vorerst auch Olivier Deman (Royal Antwerpen), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Dikeni Salifou (Austria Klagenfurt) und Isak Hansen-Aaröen (Aalborg BK) zurück, die in der vergangenen Saison an andere Clubs ausgeliehen waren. Bis zum ersten Bundesliga-Spiel am 23. oder 24. August bei Eintracht Frankfurt sucht Werder vor allem noch Verstärkungen für Mittelfeld und Angriff.