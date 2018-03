Videos von der Bundesgartenschau in Koblenz 2011: Das Buga-Gefühl für zu Hause

Aus unserem Archiv

Koblenz

Viele besondere Momente der Bundesgartenschau (Buga) bleiben lebendig: Zahlreiche Besucher stellten ihre schönen Videos ins Netz. So können Internetnutzer auch an kalten Herbsttagen voller Begeisterung auf die Großveranstaltung am Rhein zurückzublicken.