Terrorismus
Bundesanwaltschaft klagt «Sächsische Separatisten» an
Haftvorführung nach Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextreme
Rene Priebe.

Die Bundesanwaltschaft hat eine mutmaßliche militante Neonazi-Gruppe wegen Terrorverdachts angeklagt. Die Karlsruher Behörde wirft den selbst ernannten «Sächsischen Separatisten» unter anderem vor, Mitglieder beziehungsweise Rädelsführer einer rechtsextremistischen, terroristischen Vereinigung gewesen zu sein.

