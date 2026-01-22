Er hat die Firma zwar nicht gegründet, ihr aber neues Leben gegeben: Bugatti wäre ohne Ferdinand Piëch nicht denkbar. Diesen würdigen die Franzosen daher jetzt mit einem Solitaire-Einzelstück.

Molsheim (dpa/tmn) – Als wäre ein Bugatti Chiron nicht schon exklusiv genug: Ein zahlungskräftiger Kunde hat sich jetzt ein Einzelstück auf Basis des Supersportwagens bauen lassen. Der Hersteller hat das Auto für vermutlich einen zweistelligen Millionenbetrag zum FKP Hommage umgebaut – und damit eine Hommage an VW-Patriarch Ferdinand Karl Piëch geschaffen. Der hatte Bugatti 1998 für den Konzern gekauft und mit dem Veyron zurück in den Automobilbau geführt.

Das schwarz-rote Coupé ist nach dem Brouillard das zweite Exemplar aus der Solitaire-Serie. Mit dieser Reihe verspricht Bugatti ganz besondere Wünsche und maximale Exklusivität. Ein zweites Mal werde es den FKP Hommage nicht geben, bestätigt der Hersteller. Und das, obwohl in Molsheim bereits die letzten Vorbereitungen für den Nachfolger Tourbillion laufen.

Bugatti hat für den FKP Hommage nicht nur Farben und Materialien individuell gestaltet. Der Hersteller hat die gesamte Karosserie verändert und das Interieur bis hin zur Luxusuhr im Cockpit den Wünschen des Kunden angepasst.

Nur am Antrieb ändert sich nichts. Der FKP Hommage fährt mit der letzten, 1.176 kW/1.600 PS starken Ausbaustufe des W16-Motors, mit dem die Wiedergeburt der Marke begonnen hatte.