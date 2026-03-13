Vier Schießfehler in der Quali, null im Finale: Anja Wicker beweist in der Sprint-Verfolgung im Biathlon starke Nerven und sichert sich ihre dritte Paralympics-Medaille in Italien.

Tesero (dpa) – Para-Biathletin Anja Wicker hat dem deutschen Team bei den Paralympischen Spielen in Italien eine weitere Medaille beschert. Nach Bronze im Sprint und Silber im Einzel kam die 34-Jährige in der Sprint-Verfolgung als Dritte ins Ziel. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Kendall Gretsch vor Yunji Kim aus Südkorea.

Nach vier Schießfehlern in der Qualifikation blieb Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, im Finale fehlerfrei. Ihre 54 Jahre alte Teamkollegin Andrea Eskau kam nach zwei Fehlern auf Rang sieben.