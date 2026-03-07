Marco Maier wird mit nur 0,2 Sekunden Vorsprung Dritter im Biathlon – trotz Trainingsrückstand nach Krankheit. Nur wenig später jubelt auch seine Teamkollegin über Platz drei.

Tesero (dpa) - Biathlet Marco Maier hat zum Auftakt der Paralympischen Spiele in Italien dank eines fehlerfreien Schießens und mit nur 0,2 Sekunden Vorsprung Bronze im Sprint gewonnen. Der 26-Jährige sicherte sich die Medaille trotz Trainingsrückstands nach einer überstandenen Krankheit hinter den beiden Chinesen Jiayun Cai und Xiaobin Liu. Nach seinem überraschenden Doppel-Silber in Peking vor vier Jahren ist es Maiers dritte paralympische Medaille.

Auch der 56-jährige Alexander Ehler blieb am Schießstand fehlerfrei und belegte Platz neun. Steffen Lehmker als dritter deutscher Starter musste einmal in die Strafrunde und kam auf Rang 13.

Nur kurze Zeit später sicherte sich auch Leonie Walter gemeinsam mit Guide Christian Krasman in der Klasse der sehbehinderten Biathletinnen fehlerfrei Bronze. Den Sieg holte die Chinesin Yue Wang vor der Tschechin Carina Edlingerova. Johanna Recktenwald lief mit Guide Emily Weiss auf Platz fünf, während Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann Rang sieben belegte.