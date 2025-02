Brisante Vergabe: U21-EM 2027 in Albanien und Serbien

Die U21-EM findet in zwei Jahren in Albanien und Serbien stattfinden. Während der Männer-EM 2024 hatten albanische Fans mit Hassgesängen noch für Aufregung gesorgt.

Nyon (dpa) – Die Endrunde der U21-Europameisterschaft wird 2027 in Albanien und Serbien ausgetragen. Das entschied das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA. Es gab keine weiteren Bewerber gegeben.

Die Vergabe ist durchaus brisant, während der EM 2024 in Deutschland gab es Hass-Gesänge von albanischen Fans in Richtung Serbien. Der serbische Verband drohte daraufhin mit Rückzug, setzte dies aber nicht um.

Das Eröffnungsspiel findet nun 2027 in Serbien, das Finale in Albanien statt. Da beide Gastgeber einen Platz in der Endrunde sicher haben, können sich nur 14 Teams ein Ticket über die Qualifikation sichern. Diese wird am Donnerstag ausgelost.