Brignone siegt im Riesenslalom – Dürr auf Rang 22

Einen Riesenslalom in dieser Saison hatte Federica Brignone bereits gewonnen. In Semmering kommt der zweite Sieg dazu. Für die deutschen Starterinnen gab es wenig zu bejubeln.

Semmering (dpa) – Die italienische Skirennläuferin Federica Brignone hat in Semmering zum zweiten Mal in dieser Saison einen Riesenslalom gewonnen. Lediglich im US-amerikanischen Killington war die 34-Jährige, die auch im ersten Lauf am schnellsten war, ausgeschieden.

Das Podest komplettierten Sara Hector aus Schweden mit einem Rückstand von 0,57 Sekunden und die Neuseeländerin Alice Robinson. Ihr fehlten neun Zehntelsekunden auf Brignone.

Als beste von zwei deutschen Starterinnen im zweiten Lauf landete Lena Dürr auf dem 22. Platz. «Es hat gepasst und deutlich mehr Spaß gemacht, wenn man weiß, dass die Piste wirklich fein ist. Das ist ein anderes Skifahren», sagte Dürr, die ihre Stärken im Slalom am Sonntag sieht, dem ZDF. Ihre Teamkollegin Emma Aicher lag nach dem ersten Lauf noch knapp vor Dürr, schied dann aber aus.