THW schickt Vorausteam nach Chile

Bonn

Das Technische Hilfswerk (THW) hat ein Vorausteam in das Erdbebengebiet nach Chile entsandt. Am Samstagabend flogen vier THW-Helfer in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires, um von dort weiter in die vom Erdbeben betroffene Region im Süden Chiles zu reisen.