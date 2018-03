Syrien und Iran bekräftigen gemeinsame Front gegen Israel

Aus unserem Archiv

Teheran

Syrien und der Iran haben eine Verschwörung Israels für den syrischen Konflikt verantwortlich gemacht. Das Ziel sei der Sturz der Regierung in Damaskus, sagten Syriens Außenminister Walid al-Muallim und sein iranischer Amtskollege Ali Akbar Salehi am Sonntag in Teheran.