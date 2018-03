Aus unserem Archiv

Tripolis

Gaddafi ist zwar tot, aber die mysteriösen Umstände werden die neuen Machthaber in Libyen noch beschäftigen. Die UN fordern Aufklärung. Der Tod des Ex-Diktators macht jetzt Demonstranten in Syrien und Jemen Mut. Die Nato will ihren Einsatz Ende Oktober beenden.