Studie: Krise lässt Deutsche um Altersvorsorge bangen

Die Schuldenkrise in Europa lässt die Bundesbürger um ihre Altersversorgung zittern. So rechnet jeder fünfte Berufstätige ab 50 Jahren inzwischen damit, im Alter nicht genügend Geld für den Lebensunterhalt zur Verfügung zu haben.

Das geht aus einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten Postbank-Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach hervor. Es handelt sich demnach um den höchsten Wert, der in der jährlich erstellten Studie «Altersvorsorge in Deutschland» seit 2006 gemessen wurde. Unterm Strich macht sich gut die Hälfte aller 1771 befragten Berufstätigen angesichts der Schuldenkrise verstärkt Sorgen um das Auskommen im Alter. Dagegen hält nur ein Drittel die eigene Vorsorge für ausreichend.

Die Furcht der Bundesbürger wirkt sich auch negativ auf die Bereitschaft aus, mehr für Riester und Co. auszugeben. Fast vier von zehn Befragten gaben an, keinen weiteren Ausbau mehr zu planen. Besonders auffällig sei die Zurückhaltung bei den jungen Berufstätigen unter 30: Sie wollten weniger denn je ihre Versorgung ausbauen. Nur noch etwa jeder Zweite plant eine Aufstockung. Einen Ausbau schließt ein Viertel von ihnen sogar ausdrücklich aus – laut der Umfrage ebenfalls ein Rekordwert und eine Verdopplung im Vergleich zur Befragung von 2010.

«Die brisante Entwicklung verläuft parallel zur Verschuldungssituation in Europa», sagte Postbank-Vorstand Michael Meyer laut Mitteilung. So bereiten den Befragten die Folgen der Schuldenkrise im Euroraum insgesamt große Sorgen: Jeder Dritte (32 Prozent) fürchtet wegen drohender Inflation um sein Erspartes. Insgesamt 30 Prozent haben Angst davor, dass Deutschland wegen hoher Zahlungen an andere Euro-Länder möglicherweise weniger Geld für die gesetzliche Rente haben könnte.

Die Folge ist eine steigende Verunsicherung: So ist der Anteil jener deutlich gewachsen, die sich angesichts der Krise fragten, welche privaten Anlageprodukte überhaupt noch sinnvoll seien: 43 Prozent teilen diese Unsicherheit, im vergangenen Jahr waren es erst 34 Prozent. Wer vorsorgt, gibt den Zahlen zufolge mit monatlich 188 Euro im Schnitt nun etwa sechs Prozent weniger aus als 2010.

Wer seine Vorsorge noch ausbauen will, setzt vor allem auf die eigenen vier Wände – jeder Dritte plant den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses. Immobilien, auch «Betongold» genannt, gelten den meisten immer noch als besonders sichere Form der Altersvorsorge (71 Prozent), gefolgt von der staatlichen Rente (46 Prozent) und Gold (39 Prozent). Auf der Suche nach einer vermeintlich sicheren Vorsorge können sich sogar 13 Prozent vorstellen, in Gold zu investieren. Die Riester-Rente rangiert noch dahinter mit 12 Prozent.

An der zum neunten Mal seit 2003 vorgenommenen repräsentativen Befragung «Altersvorsorge in Deutschland» nahmen den Angaben zufolge 1771 in Deutschland lebende Menschen ab 16 Jahren teil.