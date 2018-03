Stichwort: Politischer Gefangener

Seit 1961 bezeichnet Amnesty International (AI) weltweit Häftlinge, die wegen ihrer politischen Ansichten und Äußerungen verfolgt werden, als «Politische Gefangene». Die Menschenrechtsorganisation übernimmt dann zum Beispiel Prozesskosten.

Auch der frühere russische Ölmagnat Michail Chodorkowski ist nach Einschätzung von Amnesty International ein politischer Gefangener. Foto: DPA

Derzeit betreut AI etwa 100 politische Gefangene in rund 25 Ländern, die meisten davon im Iran (knapp 20). In Russland haben außer den drei Frauen von Pussy Riot auch der Kremlkritiker und Ex-Ölmanager Michail Chodorkowski sowie sein früherer Geschäftspartner Platon Lebedew diesen Status. Die Führung in Moskau weist aber von sich, dass es in Russland politische Gefangene gibt.