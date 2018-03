Spaniens Außenminister: Land steckt in gewaltiger Krise

EU-Sorgenkind Spanien steckt nach Ansicht von Außenminister José Manuel García-Margallo in einer Krise gewaltigen Ausmaßes.

«Sparprogramme absolut notwendig»: Spaniens Außenminister Jose Manuel García-Margallo.

Zu den generellen Krisenfaktoren in Europa kämen in Spanien noch die Immobilienblase, die niedrige Produktivität oder eine sehr schwache Inlandsnachfrage hinzu, sagte der Minister staatlichen Rundfunk. Die Ratingagentur «Standard & Poor's» hatte am Vortag die Kreditwürdigkeit des schuldengeplagten EU-Staates gleich um zwei Stufen gesenkt.

In einem Interview des staatlichen Rundfunksenders RNE äußerte García-Margallo sich kritisch über die deutsche Strategie im Kampf gegen die Krise. Deutschland exportiere 50 Prozent seiner Waren in die übrigen EU-Länder. «Wenn es uns schlechtgeht, geht es denen auch schlecht.» Er zog einen Vergleich zur Titanic: Wenn es hier einen Untergang gebe, dann würden selbst die Passagiere der ersten Klasse untergehen.

García-Margallo räumte zwar ein, dass die Sparprogramme absolut notwendig seien. Europa brauche jedoch gleichzeitig ein Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft. Dies wolle er Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Wochenende übermitteln.