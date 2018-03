Spanien feiert Titel-Triple – Del Bosque: «historisch»

Mit Feuerwerk und Konfettiregen haben Spaniens Ausnahme-Fußballer ihren EM-Titel gefeiert. Nach dem 4:0 über Italien ließen sich Rekordmann Iker Casillas, EM-Torschützenkönig Fernando Torres, die überragenden Mittelfeldstrategen Xavi und Andres Iniesta & Co. von ihren Fans bejubeln.

Die Spanier feiern ausgelassen den EM-Titel.

Foto: Srdjan Suki – DPA

Kinder, Eltern und Ehefrauen durften in den Innenraum des Olympiastadions von Kiew, die Fotografen kamen im spanischen Feierrausch kaum hinterher mit Aufnahmen für das Familienalbum. «Das ist eine außergewöhnliche Nacht. Wir haben etwas Historisches geschafft. Wir haben ein großes Turnier gespielt und jetzt sind wir glücklich, den Titel feiern zu können», sagte Spaniens Coach Vicente del Bosque nach der Gala am Sonntagabend.

Dank der Tore von David Silva (14. Minute), Jordi Alba (41.), Fernando Torres (84.) und Juan Mata (88.) feierte Spaniens Nationalelf als erstes Team zum dritten Mal in Serie einen großen Titel, was nicht einmal die deutsche Jahrhundert-Elf um Franz Beckenbauer in den 70er Jahren geschafft hatte.

Acht Minuten vor Mitternacht Ortszeit reckte Kapitän Iker Casillas nach dem bisher höchsten Sieg in einem EM-Finale den Silberpokal in die Höhe. Der Torhüter überstand auch das zehnte K.o.-Spiel in Serie ohne Gegentor und feierte mit seinem 100. Länderspielsieg eine einmalige Marke.

Torres sicherte sich mit der Vorlage für seinen Clubkollegen Mata vom FC Chelsea mit vier Treffern den Titel als EM-Torschützenkönig. Torres hat drei Tore und eine Vorlage auf seinem Konto, exakt wie Mario Gomez, der aber mehr Spielminuten aufzuweisen hat und damit im offiziellen UEFA-Ranking hinter Torres zurückfällt.

Cesare Prandelli trug die Niederlage mit Fassung. «Spanien hat uns dominiert, man muss gratulieren. Sie haben verdient Geschichte geschrieben und einen fantastischen Fußball gespielt. Wir haben mit Würde verloren», sagte Italiens Nationalcoach. Und Riccardo Montolivo meinte resigniert: «Wenn Spanien so spielt wie sie heute gespielt haben, dann kann man sie nicht schlagen.»