Aus unserem Archiv

Bonn

Der designierte CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Bundesumweltminister Norbert Röttgen, tritt in Bonn als Direktkandidat an. Der Bonner CDU-Kreisvorstand votierte einstimmig für diese Kandidatur im Wahlkreis 29 (Nördliches Bonn/Beuel).