Reaktion zum EM-Finale Spanien – Italien

Die deutsche Nachrichtenagentur dpa hat die Reaktionen zum 4:0-Finalerfolg der Spanier im EM-Endspiel gegen Italien zusammengestellt.

Spaniens Nationaltrainer Vicente del Bosque genoss den «historischen Moment».

Foto: Thomas Eisenhuth – DPA

Vicente del Bosque (Spanien): «Wir wissen, dass es ein historischer Moment ist. Und wir sind sehr zufrieden damit. Wir haben ein großes Turnier gespielt und jetzt sind wir glücklich, den Titel feiern zu können. (...) Wir denken schon, dass Spanien zufrieden ist und wir sind stolz, diese Freude gegeben zu haben. Wir haben das Spiel immer mehr kontrolliert, und wir sind dann viel stärker als die Italiener gewesen.»

Cesare Prandelli (Italien): «Wir haben von Beginn an gesehen, dass die Spanier frischer waren als wir. Wir haben in der letzten Woche sehr viel Energie verbraucht und am Ende nicht mithalten können. Es war trotzdem ein fantastisches Turnier. Ich muss meinen Jungs gratulieren. Wir müssen wachsen. Aber wir müssen zu solchen Turnieren mit der richtigen Vorbereitung kommen, damit die Spieler nach der Meisterschaft zu Kräften kommen können.»

Giancarlo Abete (Fußball-Verbandspräsident Italien): «Wir waren einfach nicht so brillant wie sonst.»

Kapitän Gianluigi Buffon (Italien): «Ich denke, dass wir heute nicht ganz so gut gespielt haben. Die Spanier waren einfach besser. Wir müssen den italienischen Fans von Herzen danken. Wir sind stolz darauf, ihnen Freude geschenkt zu haben. Wir haben gegeben, was wir konnten, aber es ist im Leben so, dass man manchmal einem Stärkeren begegnet. Heute ist es so gelaufen.»

Leonardo Bonucci (Italien): «Wir haben Prügel bezogen. Ein Finale kann man verlieren, aber so tut es weh. Vielleicht hat uns ein bisschen der Charakter gefehlt. Wir waren nicht zielstrebig genug und nicht hundert Prozent konsequent.»

Italiens Premierminister Mario Monti: «Die Jungs haben Außergewöhnliches geleistet. Jetzt sind wir alle ein bisschen enttäuscht. Aber in Italien haben wir die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden.»

Italiens Sportminister Piero Gnudi: «Wir haben ein schönes Turnier gespielt. Dass die Spieler jetzt weinend vom Platz gehen, hat mich sehr getroffen.»