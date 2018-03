Porträt: Al-Sisi kommt aus der Welt des Geheimdienstes

Über den neuen ägyptischen Militärchef und Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi liegen nur wenige Informationen vor. Das passt auch zu seiner bisherigen Funktion.

Der neue Verteidigungsminister Abdul-Fatah al-Sisi wird im Präsidentenpalast in Kairo von Präsident Mursi vereidigt. Egyptian Presidency Foto: DPA

Denn der 57-jährige Generaloberst leitete seit dem Sturz des Langzeitpräsidenten Husni Mubarak im Februar 2011 den Militärgeheimdienst. Außerdem gehört er dem Oberkommando der Streitkräfte an, das unter dem Namen Oberster Militärrat (SCAF) nach dem Abgang Mubaraks die Macht im Lande übernahm.

Al-Sisi gehört bereits jener Generation von Stabsoffizieren an, die anders als Tantawi oder der ehemalige Luftwaffenpilot Mubarak an keinem der Kriege aktiv teilnahmen, in die Ägypten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstrickt war. Er besuchte die Militärakademie und trat in die Dienste der Infanterie. Noch unter Mubarak wurde er Kommandeur des Armeebereichs Nord mit Sitz in Alexandria auf.

In seiner Funktion nach dem Umsturz trat Al-Sisi nur ein einziges Mal hervor, und das in unrühmlicher Weise, wie sich ägyptische Medien nun erinnern. Als im März 2011 Militärpolizisten jugendliche Demonstranten vom Tahrir-Platz in den Keller des Ägyptischen Museums verschleppten und dort misshandelten, unterzogen sie die Mädchen und jungen Frauen unter ihnen einer besonders grausamen und erniedrigenden Behandlung – den sogenannten Jungfräulichkeitstests.

Es war Al-Sisi, der diese Praxis ein paar Wochen später gegenüber westlichen Medien begründen wollte. Die Frauen hätten zusammen mit jungen Männern auf dem Tahrir-Platz campiert, und damit sie nicht nachher sagen würden, sie seien von den Militärpolizisten vergewaltigt worden, hätte man eben ihre «Jungfräulichkeit» geprüft, behauptete er zynisch.

Für Mursis Wahl ausschlaggebend war aber, wie ägyptische Medien mutmaßen, dass Al-Sisi bereit war, in sein Lager zu wechseln. Der bisherige Geheimdienstchef des Militärs gilt als fromm, soll aber kein Mitglied der Muslimbruderschaft sein, aus der Mursi kommt. Vor allem aber kennt er aus seiner bisherigen Arbeit die Akten aller Kameraden, auch jener, die dem zivilen Präsidenten gefährlich werden könnten.