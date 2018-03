Orthodoxe Kirche bittet Staat um Milde

Nach der Verurteilung von drei Mitgliedern der russischen Punkband Pussy Riot hat die orthodoxe Kirche um Milde «im Rahmen des Gesetzes» für die jungen Frauen gebeten.

Russisch orthodoxe Christi-Erlöser-Kathedrale in Moskau: Der dominante weiße Sakralbau mit den goldenen Kuppeln ist auch ein Symbol für den wieder erstarkten Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche. F Foto: DPA

Dies geschehe in der Hoffnung, dass die Künstlerinnen ihre «blasphemische» Aktion nicht wiederholten, teilte der Oberste Kirchenrat am Freitag der Agentur Interfax zufolge mit. Die Musikerinnen waren zuvor zu je zwei Jahren Straflager wegen Rowdytums aus religiösem Hass verurteilt worden. Sie hatten vor einem halben Jahr in der wichtigsten russisch-orthodoxen Kirche gegen die Rückkehr Wladimir Putins in den Kreml sowie Patriarch Kirill protestiert.