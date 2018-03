NRW-Landtagswahl ist am 13. Mai

Aus unserem Archiv

Düsseldorf

Der neue nordrhein-westfälische Landtag wird am 13. Mai gewählt. Das hat die Landesregierung in Düsseldorf am Freitag beschlossen. Damit werde die Frist für Neuwahlen ausgeschöpft, teilte Innenminister Ralf Jäger (SPD) mit.