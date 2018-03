Judoka Englmaier scheitert gleich im ersten Kampf

Aus unserem Archiv

London

Für Judo-Leichtgewichtler Tobias Englmaier sind die Olympischen Spiele in London bereits nach dem ersten Kampf beendet. Der 24-Jährige aus München unterlag am Samstag zum Auftakt in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm dem starken Armenier Johannes Dawtjan und schied damit frühzeitig aus.