Japan schickt Ärzteteams nach Haiti

Aus unserem Archiv

Tokio

Japan hat am Wochenende Ärzteteams und Versorgungsgüter in das vom Erdbeben verwüstete Haiti geschickt. «Die Welt hat uns zur Zeit des Erdbebens von Kobe vor 15 Jahren geholfen», sagte der Medizinprofessor Yasufumi Asai seinen Teamkollegen vor der Abreise in die Karibik.