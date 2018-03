Hintergrund: Spenden in Deutschland

Das verheerende Erbeben in Haiti hat in Deutschland eine große Spendenbereitschaft ausgelöst.

Auch nach anderen Naturkatastrophen und zur Milderung der Not in Kriegsgebieten wurden laut Deutschem Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) in den vergangenen Jahren in der Bundesrepublik viele Millionen Euro gesammelt.

Rund 670 Millionen Euro wurden nach dem gewaltigen Seebeben im Indischen Ozean am 26. Dezember 2004 gespendet. Die Tsunami- Katastrophe in Südasien löste die größte einzelne Spendenaktion in der Geschichte der Bundesrepublik aus.

Nach der Elbe-Flut 2002 kamen von privaten Geldgebern bei der bis dahin größten Einzelaktion rund 350 Millionen Euro zusammen. Nach der Oder-Flut im Jahr 1997 hatte sich die Spendenbereitschaft von Privatleuten auf 66 Millionen Euro summiert.

Für die Opfer des Kosovo-Konfliktes 1999 wurden in Deutschland 110 Millionen Euro gesammelt. Nach dem Afghanistan-Krieg Ende 2001 kamen mit insgesamt 15 Millionen Euro deutlich weniger Privatspenden zusammen.

Jeweils 23 Millionen Euro sammelten Hilfsorganisationen in Deutschland nach dem verheerenden Erdbeben in der iranischen Stadt Bam 2003 und der Überschwemmungskatastrophe im Jahr 2000 in Afrika, die besonders Mosambik heimsuchte.

Wer für die Erdbebenopfer in Haiti spenden möchte, sollte große Organisationen bevorzugen, die sich für eine Soforthilfe zusammengeschlossen haben. Das rät das DZI, das Auskunft über die Arbeit und Seriosität gemeinnütziger Spendenorganisationen gibt. Es hat eine ausführliche Liste mit Namen, Adressen und Kontonummern der seriösen Hilfswerke zusammengestellt, die das DZI Spenden-Siegel als Zeichen besonderer Förderungswürdigkeit tragen. Die Liste wird ständig aktualisiert und kann im Internet eingesehen werden.

