Die Führung der Grünen hat auf dem Sonderparteitag zum Atomausstieg mit ihrer Forderung nach einer Zustimmung zu den Regierungsplänen die erste Hürde genommen.

Die Grünen-Spitze will, dass die Partei im Bundestag dem Atomausstieg bis 2022 nach den Plänen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zustimmt.

Die Mehrheit der Delegierten ließ am Samstagnachmittag in Berlin den Vorstandsantrag passieren. Damit setzte er sich gegen am Ende noch zwei weitere Anträge als Leitantrag durch. Danach sollte über Änderungen abgestimmt werden. Schließlich stand am Abend eine Schlussabstimmung auf der Tagesordnung.