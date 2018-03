Aus unserem Archiv

Berlin

Führende Grünen-Politikerinnen haben schwarz-grünen Gedankenspielen in Nordrhein-Westfalen eine Absage erteilt. Es gebe keinen Grund, in NRW «eine wirklich gute Zusammenarbeit mit der SPD» infrage zu stellen, so Grünen-Chefin Claudia Roth. Am Mittwoch war die bisherige rot-grüne Minderheitsregierung in Düsseldorf gescheitert.