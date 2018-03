Aus unserem Archiv

Berlin

Die Grünen wollen den Ausstieg aus der Atomkraft im Grundgesetz verankern. Auf dem Sonderparteitag in Berlin stimmte die Mehrheit der rund 770 Delegierten am Samstag für eine Aufnahme der Atomgesetz-Novelle in die deutsche Verfassung. Die Schlussabstimmung stand am frühen Abend noch aus.