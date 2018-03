Griechenland: Proteste gegen Privatisierungen wachsen

In Griechenland weiten sich die Proteste gegen den geplanten Teilverkauf der staatlichen Elektrizitätsgesellschaft (DEI) aus. Die Beschäftigten dieses Unternehmens gelten als besonders privilegierte Arbeitnehmer.

Die Gewerkschaft der DEI begann am Montag einen als Dauerstreik bezeichneten Ausstand. Zunächst seien sieben Elektrizitätswerke in der nordgriechischen Braunkohleregion um die Stadt Kozani besetzt und vom Netz genommen worden, berichtete das Staatsradio. In der Folge kam es zu kurzen Stromunterbrechungen in Vororten von Athen. Gewerkschaftsmitglieder versprachen, es werde keinen längeren oder gar kompletten Stromausfall geben.

Vertreter der EU und des Internationalen Währungsfonds wollen diese Woche erneut in Athen die Bücher prüfen. Die DEI-Gewerkschaft macht gegen die Privatisierung mobil. Viele DEI-Arbeitnehmer sind Mitglieder der beiden großen Parteien, der Sozialisten (Pasok) und der Konservativen Nea Dimokratia (ND). Der Staat besitzt zurzeit 51 Prozent der Aktien des Unternehmens, das bis vor kurzem noch Monopolstatus in Griechenland hatte.

Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) kommen nach Medienberichten Ende der Woche erneut nach Athen. Es seien Gespräche mit dem neuen griechischen Finanzminister Evangelos Venizelos geplant.

Wie das griechische staatliche Fernsehen am Montag unter Berufung auf Kreise des Finanzministeriums in Athen berichtet, sollen im Mittelpunkt der Beratungen mögliche Entlastungen bei den Steuern für Griechen mit geringem Einkommen stehen.

Die erneuten Gespräche mit der sogenannten «Troika» aus IWF, EU und EZB-Vertretern werden vor dem Hintergrund der Sorge gesehen, dass soziale Unruhen die Billigung des griechischen Sparprogramms durch die Volksvertreter beeinträchtigen könnten. In Athen versammeln sich jeden Abend mehrere tausend Menschen vor dem Parlament und demonstrieren gegen die harten Sparmaßnahmen.