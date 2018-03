Ex-Sicherungsverwahrte bekommen Schmerzensgeld

Aus unserem Archiv

Karlsruhe

Es war ein Pilotverfahren und könnte die Richtung für weitere Fälle vorgeben. Vier Männer, die in Sicherheitsverwahrung saßen, erhalten Schmerzensgeld vom Staat. Sie verbrachten zu Unrecht Jahre im Gefängnis. Das Landgericht Karlsruhe sprach den Klägern insgesamt 240 000 Euro Entschädigung für zu lange Haftzeiten zu. Das Urteil in erster Instanz könnte die Richtung für Dutzende ähnlicher Fälle auch in anderen Bundesländern weisen.