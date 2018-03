dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Grüne sagen Ja zu Atomausstieg bis 2022

Berlin (dpa) – Die Grünen wollen dem Atomausstieg nach den Plänen der schwarz-gelben Bundesregierung zustimmen. Auf dem Sonderparteitag in Berlin setzte sich die Parteiführung damit bei der Basis durch. Die Partei gab grünes Licht für die Bundestags-Abgeordneten, im Parlament Ja zu einem Ausstieg bis 2022 zu sagen.

Schäuble: Kaum Spielräume – FDP kämpft für Steuersenkung

Berlin (dpa) – Schwarz-Gelb will die Steuern senken. Finanzminister Wolfgang Schäuble sträubt sich. Er sehe für die geplanten Entlastungen kaum Spielräume, sagte er der «Bild am Sonntag». FDP-Generalsekretär Christian Lindner deutete laut «Tagesspiegel am Sonntag» erstmals eine Größenordnung von etwa 9 Milliarden Euro an. SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte der «Welt am Sonntag», seine Partei werde entsprechende Steuersenkungsvorhaben im Bundesrat blockieren. Er sieht einen Angriff auf die Schuldenbremse. Die Regierung plane einen Verfassungsbruch, so Gabriel.

Viele Tote bei Anschlag in Afghanistan

Kabul (dpa) – Blutiger Samstag in Afghanistan: Bei einem verheerenden Autobombenanschlag an einem Krankenhaus im Zentrum des Landes sind bis zu 35 Menschen getötet und mehr als 60 weitere verletzt worden. Der Attentäter war mit seinem mit Sprengstoff beladenen Wagen im Distrikt Asra ganz in die Nähe der Klinik gefahren, um seine Ladung in die Luft zu jagen. Das Krankenhaus wurde komplett zerstört, hieß es. Unter den Opfern seien viele Kinder und Frauen. Der afghanische Präsident Hamid Karsai verurteilte den Anschlag. Dies sei das Werk «barbarischer und ignoranter Feinde Afghanistans».

«Spiegel»: Koalition einigt sich auf Wahlrechtsreform

Berlin (dpa) – Union und FDP haben sich nach einem Bericht des «Spiegel» nun doch grundsätzlich über eine Reform des Wahlrechts verständigt. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2008 Teile des bisherigen Wahlrechts für verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung verlangt. Wie das Blatt schreibt, sollen nach den Vorstellungen der Koalitionspartner die 16 Bundesländer künftig feste Mandatskontingente erhalten. Diese sollen dann – je nach Wahlergebnis – auf die einzelnen Parteien verteilt werden. Eine Verrechnung der Zweitstimmen zwischen den Bundesländern solle nicht mehr stattfinden.

Vier Geistliche in Lübeck seliggesprochen

Lübeck (dpa) – Vier von den Nationalsozialisten hingerichtete Geistliche sind in Lübeck seliggesprochen worden. Sie hatten über Konfessionsgrenzen hinweg zum Widerstand gegen das NS-Regime aufgerufen und regimekritische Predigten des Münsteraner Bischofs von Galen verbreitet. Mit einem feierlichen Gottesdienst unter freiem Himmel feierten tausende Katholiken die Seligsprechung. Sie war nach Angaben des Erzbistums Hamburg die erste in Norddeutschland und die erste mit einem ökumenischen Akzent.

Hamas knüpft Schalit-Freilassung weiter an Bedingungen

Jerusalem (dpa) – Das Schicksal des vor fünf Jahren entführten israelischen Soldaten Gilad Schalit bleibt weiter ungewiss. Die Al-Kassam-Brigaden, der militärische Arm der Hamas, bekräftigten in einer Mitteilung ihre Forderung, den heute 24-jährigen Soldaten nur im Austausch gegen 1000 in Israel inhaftierte Palästinenser freizulassen. In Jerusalem und der Grenzsiedlung Kerem Shalom, wo Schalit entführt worden war, forderten Demonstranten ein Ende der Geiselnahme. Schalit war am 25. Juni 2006 von militanten Palästinensern in den Gazastreifen verschleppt worden.