dpa-Nachrichtenüberblick Politik

Grüne legen sich zum Atomausstieg fest

Berlin (dpa) – Unmittelbar vor dem Sonderparteitag der Grünen hat Parteichefin Claudia Roth eindringlich für ein Ja zum Atomausstieg nach den Plänen von Kanzlerin Angela Merkel geworben. Wenn man sich anschaue, was zur Abstimmung steht, dann seien das Punkte, zu denen die Grünen eigentlich nicht Nein sagen könnten, sagte sie. Drei Gegenanträge und Dutzende Änderungsanträge dokumentieren den starken Widerstand in der Partei. Der Ausgang ist völlig offen. Kritik an der Haltung der Grünen-Spitze kommt auch aus Umweltverbänden, die sich einen schnelleren Atomausstieg wünschen.

EU-Gipfel: Milliardenhilfen für Griechenland, EU-Beitritt Kroatiens

Brüssel (dpa) – Griechenland erhält ein weiteres milliardenschweres Hilfsprogramm der Europäer und des Internationalen Währungsfonds zur Abwendung einer Staatspleite. Das beschlossen die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel. Sie legten außerdem fest, dass Kroatien das 28. Mitglied der EU wird. Die Beitrittsverhandlungen mit Zagreb sollen bis zum Monatsende abgeschlossen werden. Außerdem benannten die EU-«Chefs» den Italiener Mario Draghi zum neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Er tritt in die Fußstapfen von Jean-Claude Trichet.

Schäuble sieht kaum Spielräume für Steuersenkungen

Berlin (dpa) – Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht für Steuersenkungen weder größere Spielräume noch eine Notwendigkeit. Er sei etwas unglücklich über die öffentliche Debatte, die einen anderen Eindruck erweckt habe. Spielräume gebe es nicht, auch weil man in der Koalition verabredet habe, dass die Haushaltskonsolidierung Vorrang habe, sagte er der «Bild am Sonntag». Milliardenschwere Steuersenkungen hält Schäuble für unrealistisch. Sie seien auch nicht zwingend notwendig: Die Steuerbelastung in Deutschland liege unter dem Durchschnitt der anderen Industriestaaten.

US-Abgeordnetenhaus stimmt gegen Genehmigung für Libyeneinsatz

Washington (dpa) – Der Widerstand des US-Kongresses gegen den Militäreinsatz in Libyen hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Das Repräsentantenhaus verweigerte die Zustimmung für eine Resolution, die den Kampf der amerikanischen Streitkräfte gegen das Gaddafi-Regime ausdrücklich genehmigt hätte. Vor allen die oppositionellen Republikaner lehnten eine Billigung der US-Beteiligung an dem Nato-Einsatz ab. Aber auch zahlreiche Demokraten stimmten gegen die Resolution.

Opposition: Syrische Sicherheitskräfte töten 16 Menschen

Damaskus (dpa) – Bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad haben syrische Sicherheitskräfte nach Angaben von Regimegegnern mindestens 16 Menschen getötet. Wie ein Aktivist der syrischen Opposition im Libanon sagte, seien unter den Opfern auch zwei Kinder. In mehreren Ortschaften und Städten hätten die Sicherheitskräfte das Feuer auf die Menschen eröffnet, als sie nach den Freitagsgebeten aus den Moscheen geströmt seien, um für mehr Demokratie und gegen das Assad-Regime zu protestieren. Von unabhängiger Seite konnten die Berichte nicht bestätigt werden.

«Parkschützer» räumen Gewalt ein

Stuttgart (dpa) – Fünf Tage nach den gewaltsamen Protesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 haben sich die Projektgegner von den Krawallen distanziert. Im Nachhinein verurteile er die Dinge, die da passiert seien, sagte der Sprecher der «Parkschützer», Matthias von Herrmann. Allerdings habe sich die überwiegende Mehrheit der Demonstranten friedlich verhalten. Herrmann hatte anfangs von einem vollständig friedlichen Verlauf der Demonstration gesprochen. Laut Polizei war dabei ein Zivilbeamter schwer verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags.