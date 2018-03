Aus unserem Archiv

Berlin

In der Euro-Schuldenkrise brennt es an allen Ecken. Für Deutschland wird es immer enger. Die führende Volkswirtschaft Europas könnte sich als Stabilitätsanker für Griechenland & Co übernehmen, warnt die Ratingagentur Moody's. In Athen trafen derweil die Experten der "Troika" zu den entscheidenden Prüfungen der Sparfortschritte seit Ausbruch der Schuldenkrise ein.