Deutsches Team über Peking-Level

Mehr Medaillen als in Peking, aber mehr Fragen denn je zur Zukunft des Spitzensports – die deutsche Olympia-Mannschaft und die Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gehen in London mit gemischten Gefühlen an Bord der «MS Deutschland» mit Kurs Hamburg.

Thomas Bach (r) und Michael Vesper verteidigten die umstrittenen Zielvereinbarungen mit den Fachverbänden.

Foto: Christian Charisius – DPA

Statt die verbesserte Medaillenausbeute im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2008 feiern zu dürfen, steht die DOSB-Spitze um Präsident Thomas Bach und Generaldirektor Michael Vesper im Brennpunkt einer Diskussion um Defizite, Strukturen und Reformen im deutschen Leistungssport.

In Erklärungsnot geriet das Führungs-Duo zuletzt durch das verheerende Echo auf die erstmalige Veröffentlichung der vor vier Jahren getroffenen internen Zielvereinbarungen zwischen dem DOSB und seinen Fachverbänden. Darin wurde festgehalten, dass bei idealem Verlauf aller Projekte 86 Medaillen – davon 28 Mal Gold – für die Spiele in London möglich seien.

«Wir diskutieren jetzt darüber, warum wir nicht 86 Medaillen erreicht haben, statt uns darüber zu freuen, dass wir mehr Medaillen als in Peking bekommen haben», klagte Chef de Mission Vesper. «Eine solche Diskussion zu führen, da bin ich – das muss ich ganz ehrlich sagen – ein wenig ratlos. Das halte ich für neben der Sache.»

Bach räumte Kommunikationsdefizite ein. Man müsse eingestehen, «dass wir uns mit dem Namen Zielvereinbarung vergriffen haben», meinte der deutsche Ober-Olympier. «Das sollten in Zukunft besser Fördervereinbarungen sein, um deutlich zu machen, um was es hier geht – nämlich um vier Jahre vor Olympischen Spielen ein abstraktes Potenzial zu identifizieren.»

Bei der Abschlussbilanz in London hätten er, Vesper und DOSB-Leistungssportdirektor Bernhard Schwank lieber über andere Zahlen als denen aus den Zielvereinbarungen gesprochen: Denn die deutsche Mannschaft stoppte den seit den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona (82 Medaillen) anhaltenden Negativtrend und holte erstmals seit 20 Jahren mehr Medaillen als bei den vorherigen Sommerspielen.

«Dass sie im härtesten Wettbewerb aller Zeiten mehr Medaillen als in Peking hat, hätte ich nicht erwartet», sagte Sportchef Bach. «Das ist großartig. Wir sind stolz auf diese Olympia-Mannschaft.» In den 302 Entscheidungen sammelte Team D 44 Mal Edelmetall (11 Gold/19 Silber/14 Bronze). In Peking waren es nur 41 Medaillen (16/10/15). Dass die Mannschaft als Sechste Platz fünf in der Nationenwertung – wie vorher als Ziel ausgegeben – verpasste, wurde nicht mehr erwähnt. Immerhin: Was die Zahl der Gesamtmedaillen angeht, blieb Schwarz-Rot-Gold Fünfter.

Eines wurde an der Themse aber auch deutlich: Andere Länder – vor allem aus Asien – haben aufgeschlossen und setzen zum Überholen an. Die Supermächte USA und China schweben für Deutschland ohnehin längst in einem anderen Sport-Universum. Olympia-Gastgeber Großbritannien und Russland waren ebenfalls außer Reichweite. «Unser Anspruch ist, weiter in der Weltspitze mitzumischen», sagte Bach. Der Jurist versprach eine umfassende Prüfung des Fördersystems: «So haben wir es im letzten Jahr schon angekündigt.» Die Prüfung werde bei einigen Verbänden und Disziplinen kritisch ausfallen.

Laut der Zielvereinbarungen erfüllten von den 23 in London vertretenen Sportarten die Leichtathletik, Tischtennis und Kanuslalom ihre optimistischen Hoffnungen. Große Verlierer sind Schwimmer, Fechter, Schützen und Segler. Ihre vor vier Jahre abgegebenen Prognosen wirken heute unrealistisch. Die Schwimmer hatten sich für London acht Medaillen (2 Gold) für London vorgenommen – herausgekommen ist einmal Silber durch Thomas Lurz über 10 Kilometer im Freiwasser. Die Fechter hielten im Optimalfall viermal Edelmetall (2 Gold) für möglich und bekamen je einmal Silber und Bronze. Die Schützen (Ziel: 5 Medaillen/2 Gold) und Segler (2 Medaillen) waren nur Zuschauer bei den Siegerehrungen.

Mit Konsequenzen wie Mittelkürzungen haben die Verbände vorerst nicht zu rechnen. «Wer keine Medaille vorweisen kann, wird dafür nicht bestraft. Es wird gerade geschaut, woran hat es gelegen, was sind die Gründe dafür, was muss man tun, um das zu verbessern auf Sicht», betonte Vesper. Von diesem nach Peking eingeführten System haben zum Beispiel die Leichtathleten profitiert, sagte Schwank. Sie hatten in Athen 2004 nur zweimal Silber, in Peking nur eine Bronzemedaille gewonnen. In London gab es acht Plaketten.

Doch gerade aus dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) kommen kritische Töne zu den Zielvereinbarungen. Man könne nicht steuern, «wie stark die Athleten anderer Länder sind, gegen die unsere Sportler antreten müssen», sagte Präsident Clemens Prokop. Sein Amtskollege vom Deutschen Kanuverband (DKV), Thomas Konietzko, bezeichnete die Debatte um Zielvereinbarungen als «Phantomdiskussion». Er kann in die Gespräche mit dem DOSB gelassen gehen: Mit dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze steht er dem erfolgreichsten deutschen Fachverband vor.