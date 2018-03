Dax schließt nach Draghi-Äußerungen mit kräftigen Gewinnen

Aus unserem Archiv

Frankfurt/Main

Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi haben den Dax am Donnerstag deutlich ins Plus gehievt. Starke US-Auftragseingänge und gute Daten vom US-Arbeitsmarkt gaben zusätzlich Schützenhilfe, während schwache deutsche Unternehmenszahlen in den Hintergrund rückten.