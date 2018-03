Aus unserem Archiv

Berlin

Der syrische Botschafter in Deutschland, Radwan Lutfi, ist am Freitag erneut ins Auswärtige Amt einbestellt worden. Die Bundesregierung verlangte bei dem Termin von der Führung in Damsakus, den Friedensplan des internationalen Vermittlers Annan sofort und vollständig umzusetzen.