Biografische Kerndaten von Gilad Schalit

Der israelische Soldat Gilad Schalit wurde im Juni 2006 entführt. Biografische Kerndaten:

Die Vorbereitungen für seine Freilassung laufen an: Der von der Hamas festgehaltene israelische Soldat Gilad Schalit.

Foto: TV-Bild von einem Hamas-Videos, aufgenommen am 2.10.2009 – DPA

- am 28. August 1986 im israelischen Badeort Naharija geboren

- Kind von Aviva und Noam Schalit

- hat eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder

- aufgewachsen in Mitzpe Hilla im westlichen Galiläa

- Abitur mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt an einer Oberschule in einem Kibbuz in Galiläa

- interessiert sich für Literatur, Mathematik und Physik

- 2005 Wehrpflichtiger bei israelischen Streitkräften, Panzerbrigade

- am 25. Juni 2006 während eines Angriffs militanter Palästinenser auf einen israelischen Militärstützpunkt verschleppt

- während seiner Gefangenschaft darf er drei Briefe, eine Audio- und eine Videobotschaft an seine Familie übermitteln