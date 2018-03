Ban will mehr Blauhelme und UN-Polizei für Haiti

Aus unserem Archiv

New York

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon will weitere 2000 Blauhelm-Soldaten und 1500 UN-Polizisten in das von einem schweren Erdbeben zerstörte Haiti entsenden. Ban legte seinen Vorschlag am Montag dem Weltsicherheitsrat bei Beratungen hinter verschlossenen Türen vor.