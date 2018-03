Bahn will mehr Frauen in Top-Positionen bringen

Aus unserem Archiv

Berlin

Die bundeseigene Deutsche Bahn (DB) will mehr Frauen in Top-Positionen bringen. Bis 2015 solle jede fünfte Führungskraft weiblich sein, teilte der Konzern mit. Derzeit seien es 16 Prozent. In der gesamten Belegschaft soll der Frauenanteil auf 25 Prozent steigen.