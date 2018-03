Applaus in Deutschland für Marslandung

Zugegeben, gute Voraussetzungen sehen anders aus: Etliche Marsmissionen sind bislang gescheitert, das neueste Manöver ist nur am Computer erprobt worden und furchtbar komplex, der Landeplatz rund 250 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Wissenschaftler und Journalisten schauen sich im Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur Esa die Übertragung der Roboterlandung an. Die Esa ist mit einem Strahlenmessgerät an der Mission bet Foto: DPA

Trotzdem herrscht am Montagmorgen eine geradezu aufgeräumte Stimmung bei den Wissenschaftlern der Europäischen Raumfahrtagentur (Esa), bevor das ferngesteuerte Nasa-Roboterfahrzeug «Curiosity» auf dem Mars aufsetzt – nach mehr als acht Monaten Flug.

«Das ist die Ruhe vor dem Sturm», sagt ein Experte im Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt, das etwa so groß ist wie ein Tennisplatz. Prall gefüllt mit Flachbildschirmen, auf denen Fotos des Planeten Mars, komplizierte Diagramme und natürlich standesgemäß der Countdown bis zur Landung zu sehen sind.

Mit der Landung des Rovers «Curiosity» fällt auch den Darmstädter Experten ein Stein vom Herzen. Kurzer Applaus brandet auf, Umarmungen hier und dort: «Natürlich ist man glücklich, wenn man bedenkt, was alles schiefgehen kann bei so einer Mission», sagt der frühere Astronaut Thomas Reiter, der heute den Esa-Bereich Bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb leitet. Sein Zentrum in Darmstadt ist so etwas wie das «back-up», die Absicherung für das Ereignis.

Weil nicht alles immer reibungslos verläuft, haben die US-Amerikaner die Esa um Hilfe gebeten: Daher zeichnet die seit 2003 im All kreisende Esa-Sonde «Mars Express» in den entscheidenden Momenten wichtige Daten über die Eintritts- und Landephase auf und liefert sie an die Nasa-Kollegen. Auch bei der Definition des Landeplatzes hatte sie schon geholfen. «Wir sind für die Nasa so etwas wie ein Ass im Ärmel», sagt Manfred Warhaut, seit 2006 Leiter der Esa-Abteilung für den Missionsbetrieb. Denn «Curiosity» selbst kann aus der Mars-Atmosphäre zunächst nur wenige Informationen an die Erde schicken. Wobei diese unscharfen Schwarz-Weiß-Fotos und piepsenden Töne wenige Momente nach der Landung bereits ausreichen, um auch die Darmstädter Forscher glückselig zu machen.

Die erfolgreiche Mission zum Roten Planeten hat auch einen hohen Stellenwert für die europäische Raumfahrt: «Auf die Daten, die "Curiosity" sammeln wird, können auch wir zugreifen und unsere eigenen Projekte entsprechend weiter entwickeln», sagt Mark McCaughrean, der Esa-Leiter für Forschungs- und Wissenschaftsunterstützung. «Bei uns stehen in den kommenden Jahren selbst zwei Mars-Missionen an, darunter eine Landung 2018.»

Im Rahmen des ExoMars-Projektes der Weltraumorganisation soll auch nach Wasser gegraben werden, deshalb sei es wichtig, dass «Curiosity» Erfolg habe. «Für uns ist die derzeitige Mission eine weitere Säule, auf der wir aufbauen können», sagt McCaughrean nach der erfolgreichen Landung. Außerdem wecke das Mars-Projekt das Interesse der Öffentlichkeit – und der Geldgeber – für die Raumfahrt.

«"Curiosity" wird auch der Esa einen Schub geben», ist auch Ulrich Christensen überzeugt. Schließlich sei die Esa auch bei ihren eigenen Mars-Missionen auf die Zusammenarbeit mit den US-Amerikanern angewiesen, sagt der Experte vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (Katlenburg-Lindau).

Bereits in «Curiosity» steckt europäische Technik. So hat bei der Entwicklung des Marsrovers ein Programm des Konzerns Siemens geholfen. Gemeinsam mit der Nasa hatte das Unternehmen eine Art elektronisches Reißbrett gebaut, mit dem der Marsrover digital entworfen wurde und seine Funktionen schon vor dem Bau simuliert werden konnten.

Ein 1,5 Kilogramm schweres Messgerät von «Curiosity», dass unter anderem von Forschern der Universität Kiel und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt wurde, überprüfte bereits die Strahlung beim Flug durch das All. Der rund 1,3 Millionen Euro teure sogenannte Radiation Assessment Detector (Rad) soll in den kommenden Jahren unterschiedliche Strahlen auf dem Mars messen.

In dem Moment, in dem das erlösende «touchdown completed» der Nasa auch nach Südhessen übertragen wird, hat sich eine wichtige Arbeit der europäischen Mars-Sonde für «Curiosity» erstmal erledigt. Ein paar Stunden lang werden noch Informationen gesammelt, dann verschwindet der Mars-Express wieder aus dem Umfeld, um sein eigentliches Programm für die Esa abzuspulen. Denn auch ohne die Nasa ist der Orbiter in den kommenden Jahren ausgelastet: «Unsere Auftragsbücher sind voll, wir können uns über Arbeit nicht beklagen«, sagt Warhaut.